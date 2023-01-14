Россияне цинично ударили в многоквартирный дом в Днепре: все подробности (фото, видео)

В результате обстрела россиянами многоквартирного жилого дома в Днепре десять человек получили ранения.

Сегодня, 14 января, во время ракетных обстрелов по Украине российские военные ударили по многоквартирному дому в Днепре. Под завалами находятся люди.

Об этом сообщает руководитель Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день", — пишет Тимошенко.

"Попали в многоквартирный дом в Днепре. Россияне – террористы, которые за все будут наказаны. Все, без исключения", – написал Андрей Ермак.

На месте попадания уже работают ГСЧС и другие городские службы.

"Предварительно, десять раненых. Двое из них — дети. Трое пострадавших тяжелые. Все сейчас — в больнице", — написал глава ОВА Резниченко.

Фото: Associated Press

Пока другие подробности не раскрываются.

Между тем, в местных СМИ публикуют видео пожары на месте попадания.

"Общий залп — 36 Калибров": ВС РФ устроили массированный обстрел Украины ракетами

14 января Россия запустила новые ракеты по Украине. Пользователи социальных сетей сообщают, что слышали в Одесской, Николаевской, Винницкой, Хмельницкой областях, похожие на противовоздушную оборону. Одесская районная военная администрация подтвердила в Telegram, что над территорией района работает ПВО.

Оперативное командование "Юг" в Facebook сообщило, что по состоянию на 15:00 в Черном море находилось 5 российских кораблей-ракетоносителей. Их общий залп может составить 36 крылатых ракет "Калибр".

"ПВО и авиация работают, отобьемся, хотя враг никак не меняет тактику и продолжает воевать с гражданской инфраструктурой", — написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Советник Офиса президента Алексей Арестович призвал не игнорировать воздушную тревогу, а также не выкладывать кадры с работой ПВО и возможными попаданиями ракет. "Налет масштабный", — подчеркнул он.

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