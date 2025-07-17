Россияне давят на Покровск и Мирноград: что задумал враг в Донецкой области

ВСУ на фронте / © Getty Images

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Ситуация в Донецкой области остается крайне напряженной. Российские войска усилили давление на Покровско-Мирноградскую агломерацию, пытаясь продвинуться на этом направлении без потерь, которые они несли в Бахмуте или Авдеевке.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире Radio NV.

«Сейчас россияне сосредоточили основные силы для наступления между Покровским и Константиновским направлениями. И там ситуация очень сложная», — сказал он.

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По его словам, Новопавловское направление, на котором также фиксируется активность окупантов, не представляет критической угрозы.

«Почему я спокойно к этому отношусь — потому что противник создает там некий защитный барьер. Их задача — выйти и закрепиться на берегах реки Солона, чтобы создать буферную зону в этом направлении. Будут ли они лезть дальше — сказать трудно», — объяснил Грабский.

Он подчеркнул, что украинская армия не может обеспечить равномерную плотность войск по всей линии фронта из-за нехватки личного состава. Это позволяет противнику создавать локальные прорывы.

«Противник сковывает наши войска на линии фронта. Наши логистические коммуникации, обеспечивающие Покровско-Мирноградскую агломерацию, находятся под ударами вражеских дронов. Это серьезно усложняет вопрос обеспечения наших войск, ведущих там оборону», — заметил эксперт.

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Также он обратил внимание на изменение тактики россиян. Если под Бахмутом были жестокие уличные бои с большими потерями, то теперь враг пытается избегать такого сценария.

«Есть опасения, что противник хочет сыграть в такую же игру в районе Покровска и Мирнограда. Но он понимает, что эта агломерация больше Бахмутской. Так что ввязываться в уличные бои для него критически не выгодно. Это будет просто кровавая мясорубка с обеих сторон», — заявил Грабский.

Он добавил: «Если у нас особо нет выбора, мы должны держаться. Для русских это означает потерю темпа наступления. Каким бы медленным он ни был, он все же наблюдается».

Напомним, российские войска достигли тактического продвижения на восточном направлении Запорожской области, захватив село Малиновка, расположенное к западу от Гуляйполя. Это первое изменение линии фронта в этом районе со времени украинского контрнаступления летом 2023 года.

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Как свидетельствуют геолокационные видео, обнародованные 14 июля, оккупанты смогли закрепиться на участке, которое долгое время оставалось относительно стабильным. Аналитики отмечают, что российская активность в этом районе выросла еще в мае 2025 года, а в самый населенный пункт войска РФ продвинулись в конце июня.