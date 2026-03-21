Реклама

Оккупанты усиливают давление на украинские позиции на Славянском, Покровском и Краматорском направлениях.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

По данным экспертов, недавно армия страны-агрессора продвинулась в селе Резниковка на Славянском направлении, в районах населенных пунктов Новомарково на Краматорском направлении и у города Покровск, где продолжаются бои.

Реклама

«Захватчики также стремятся снова оккупировать город Лиман, который является важным железнодорожным хабом, чтобы затем двигаться в направлении Славянска. Российские малые пехотные группы не прекращают попыток проникнуть в окрестности Константиновки», — говорится в сообщении.

На юге самым активным направлением остается Гуляйпольское. Помимо штурмовых действий, россияне применяют там тактику инфильтрации.

Враг пытается взять под контроль населенный пункт Железнодорожное, за которым расположен село Горкое, стремится захватить город Гуляйполе, вытеснить оттуда ВСУ и продвинуться в сторону Запорожья. Украинские силы эффективно отражают штурмы, уничтожая технику и живую силу, в том числе с помощью дронов и минирования.

ВСУ продвинулись в отдельных районах Константиновки-Дружковки и сдерживают враждебное наступление. Присутствие украинских сил в Часов Яру усложняет россиянам попытки оцепления. Враг продолжает атаки, но без результатов.

Реклама

Россияне пытаются наступать на Покровском направлении, но без подтвержденных успехов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планировала начать полноценное наступление, но эти планы очевидно провалились.

Также сообщалось, что российские войска готовят личный состав и бронетехнику к вероятному наступлению на Славянском направлении в Донецкой области. По данным аналитиков, ВСУ имеют успехи и продвижение в Донецкой области.