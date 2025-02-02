Россияне давят в районе "украинского плацдарма" в Курской области: детали ISW

Войска РФ 1 февраля продолжили наступательные операции в районе украинского плацдарма в Курской области, но не продвинулись.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны ( ISW).

Представитель украинской бригады, действующей в Курской области, заявил, что россияне усиливают удары по региону с использованием управляемых планирующих бомб. Также спикер рассказал, что недавно во время неудачной российской атаки украинские защитники уничтожили около 19 единиц тяжелой и легкой бронетехники, после чего росармия перешла к наступлению небольшими пехотными группами.

Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись вперед в Курской области. В частности, они отразили российскую механизированную атаку численностью примерно в один взвод с привлечением по меньшей мере четырех бронированных машин.

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