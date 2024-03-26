Россияне "демилитаризовали" автобус с гуманитаркой на Херсонщине (фото)

Российские войска 26 марта ударили дронами по автобусу с гуманитарной помощью в селе Одрадокаменка на Херсонщине.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По данным главы военной администрации, оккупанты в селе Одрадокаменка Бериславского района ударили двумя FPV-дронами по автобусу, который вез гуманитарную помощь.

Автобус и груз были уничтожены. Что касается людей, то чудом водитель и пассажиры не пострадали.

Читайте главные новости дня:

Атакованный российскими дронами на Херсонщине автобус с гуманитарной помощью / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Атакованный российскими дронами на Херсонщине автобус с гуманитарной помощью / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Атакованный российскими дронами на Херсонщине автобус с гуманитарной помощью / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В то же время в Херсонской ОВА сообщили об атаке по Бериславу 26 марта. В обед захватчики сбросили на город взрывчатку с беспилотника.

В результате атаки пострадали двое местных жителей – мужчины в возрасте 33 и 38 лет. Сейчас они находятся в больнице, где получают медпомощь.

Напомним, российские войска днем 25 марта ударили по центральной части Херсона. В результате атаки было повреждено здание, где располагалась автошкола.

Читайте также: