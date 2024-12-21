Россияне держат в Черном и Средиземном морях шесть ракетоносителей: сколько "Калибров" на бортах

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
Утром 21 декабря войска агрессора России вывели в Черное и Средиземное море 12 кораблей. Среди них есть носители крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.
В акватории Черного моря находятся три русских корабля. Все они являются носителями "Калибров" с общим залпом до 24 ракет. К Средиземному морю оккупанты вывели шесть судов, три из них – ракетоносители. Их общий залп – до 25 ракет.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
Напомним, минувшей ночью, 20 декабря, армия РФ мощно ударила баллистикой, авиационной ракетой и БпЛА. В частности, по Киеву россияне ударили восемью баллистическими ракетами.
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