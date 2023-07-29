"Россияне действительно готовы угрожать": Гуменюк о блокаде украинских портов

Российские военные корабли угрожают гражданским судам, которые проходят мимо морских портов Украины.

Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"В северо-западной части Черного моря навигация абсолютно перерезана, перекрыта российскими войсками еще с начала полномасштабного вторжения, когда они провозгласили там контртеррористическую операцию. Это сообщение мореплавателям продолжает действовать, исключение по нему было только для "зернового соглашения". Сейчас снова блокада, снова порты не работают. Тем не менее, вся навигация, которая происходит вокруг побережья Крыма, может быть использована врагом для провокаций. Сообщение гражданскому судну, которое мы перехватили в открытом радиоэфире — типичный признак того, что они действительно готовы угрожать, предупреждать таким образом суда и спровоцировать определенные действия.

Психологическое давление производится на гражданские экипажи. Большое присутствие военных кораблей России в Черном море смущает гражданское судоходство. Зная о том, что они способны предпринимать любые беспрецедентные действия, очень много судоходов делает для себя выводы, а судовладельцы пытаются обходить районы, где возможны такие столкновения даже на информационном потоке с российскими кораблями. Фактически на Черном море провозглашено, что открытостью портов Украины управляет Россия. Это они определяют, можно ли туда следовать", — сказала она.

Как отметила Гуменюк, рекомендованные морские пути имеют свою специфику. Они проходят таким образом, что судовладельцы вряд ли будут рисковать, поскольку могут перерезать им курс российские военные корабли. Могут наносить и ракетные удары. В начале полномасштабного вторжения несколько иностранных судов под флагами разных стран подверглись ракетным ударам от врага, напомнила она.

Ранее стало известно, что российские военные корабли угрожают гражданским судам в Черном море и говорят не приближаться к портам Украины, нарушая нормы международного морского права.

Пограничники опубликовали разговор оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном, которое проходило неподалеку от одного из морских портов Украины.

Военный корабль России сначала спрашивает национальность и груз судна, а затем угрожает, чтобы тот не подходил к портам Украины.

В украинском Минобороны предупреждали, что РФ готовит корабли и авиацию к блокированию районов Черного моря для гражданских судов в направлении и из украинских портов.