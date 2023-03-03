Россияне доносят друг на друга во избежание трибунала

Россияне продолжают доносить друг на друга.

Об этом говорится в распоряжении Центра национального сопротивления.

Указано, что дивизия участвовала в боевых действиях с самого начала полномасштабного вторжения в Украину. Известно, что ее подразделения атаковали Сумскую, Харьковскую и Черниговскую. Впрочем, ее выбили из всех регионов.

"Согласно результатам проверки, проведенной российским генштабом, в дивизии расцветает коррупция. Ведь кадровые и подготовленные военные отсиживались в тылу, выполняя не присущую им работу, а наводчики и стрелки выполняли работу по материально-техническому обеспечению, фактически разгружали продукты или обслуживали технику. В экипжах находились неопытные военные", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проблема существует и с техникой. Так, согласно докладу командования дивизии – большинство батальонов имеют проблему недоукомплектования и предоставили списки неисправной техники:

Также в распоряжении Центра есть списки личного состава дивизии. Мы приводим список командования:

Командир – полковник евгений журавлев;

Начштаба – подполковник Андрей князей;

заместитель командира – полковник григорий Лазуткин;

начальник по физической подготовке – подполковник Александр Рыжак;

заместитель командира по военно-политической работе – майор Андрей Лукьяненко;

заместитель командира по вооружению (начальник техчасти) – подполковник Александр Горунов;

заместитель командира по тылу – полковник роман мальцев;

заместитель Начштаба – подполковник денис гутаров.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила проект резолюции, содержащий ключевые положения предложенной Украиной "формулы мира".

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