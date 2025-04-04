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Россияне дронами атаковали эвакуационный экипаж в Херсонской области: какие последствия
Всем пассажирам удалось выжить.
Сегодня, 4 апреля, российские террористы дронами атаковали эвакуационный экипаж ОО "Быть добру на Херсонщине". Пострадал управляющий организацией.
Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.
Руководитель организации Андрей Петухов, тесно сотрудничающий с Херсонской городской военной администрацией по вопросам эвакуации, имел 5 заявок на выезд людей и животных из опасной зоны.
"Утром он уехал с надеждой, что поездка будет удачной. Но на обратном пути враг ударил по автомобилю несколькими БпЛА", — рассказали власти.
К счастью, погибших нет. Только благодаря бронированному авто. Однако самой машины уже нет — она сгорела дотла.
"Ра***ты не просто превращают в ад жизни наших людей в "красных" зонах прифронтовой Херсонской общины — они делают невозможными эвакуационные мероприятия оттуда", —акцентировал Мрочко.
Андрею желаем как можно быстрее восстановиться.
Ранее в Херсоне под российские обстрелы попала бригада "скорой", которая помогала раненому. Есть пострадавшие.