Россияне дронами атаковали эвакуационный экипаж в Херсонской области: какие последствия

РФ дронами атаковала эвакуационный экипаж в Херсонской области

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Сегодня, 4 апреля, российские террористы дронами атаковали эвакуационный экипаж ОО "Быть добру на Херсонщине". Пострадал управляющий организацией.

Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.

Руководитель организации Андрей Петухов, тесно сотрудничающий с Херсонской городской военной администрацией по вопросам эвакуации, имел 5 заявок на выезд людей и животных из опасной зоны.

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"Утром он уехал с надеждой, что поездка будет удачной. Но на обратном пути враг ударил по автомобилю несколькими БпЛА", — рассказали власти.

К счастью, погибших нет. Только благодаря бронированному авто. Однако самой машины уже нет — она сгорела дотла.

"Ра***ты не просто превращают в ад жизни наших людей в "красных" зонах прифронтовой Херсонской общины — они делают невозможными эвакуационные мероприятия оттуда", —акцентировал Мрочко.

Андрею желаем как можно быстрее восстановиться.

Ранее в Херсоне под российские обстрелы попала бригада "скорой", которая помогала раненому. Есть пострадавшие.