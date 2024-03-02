Россияне два часа обстреливали Запорожскую область: есть жертва

Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Российская террористическая армия в субботу, 2 марта, обстреляла село Приморское Степногорской ОТГ Васильковского района. На месте трагедии погиб человек.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По данным главы ОВА, российские террористы с 10 до 12 часов из артиллерии обстреливали Запорожскую область. На месте трагедии оккупанты убили человека.
"Один человек погиб и повреждены жилые дома – последствия сегодняшнего артиллерийского обстрела с. Приморское, Степногорской ОТГ, Васильевского района. Обстрел территории военными РФ происходил с 10:00 до 12:00. Общее количество поврежденных объектов пока уточняется", — написал он.
Напомним, российские войска за прошедшие сутки обстреляли 24 населенных пункта Херсонской области. Били по жилым кварталам. Повреждены многоэтажки и 11 частных домов.
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