Россияне два часа обстреливали Запорожскую область: есть жертва

Российская террористическая армия в субботу, 2 марта, обстреляла село Приморское Степногорской ОТГ Васильковского района. На месте трагедии погиб человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По данным главы ОВА, российские террористы с 10 до 12 часов из артиллерии обстреливали Запорожскую область. На месте трагедии оккупанты убили человека.

"Один человек погиб и повреждены жилые дома – последствия сегодняшнего артиллерийского обстрела с. Приморское, Степногорской ОТГ, Васильевского района. Обстрел территории военными РФ происходил с 10:00 до 12:00. Общее количество поврежденных объектов пока уточняется", — написал он.

Напомним, российские войска за прошедшие сутки обстреляли 24 населенных пункта Херсонской области. Били по жилым кварталам. Повреждены многоэтажки и 11 частных домов.

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