Россияне дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке

Российская армия дважды ударила фосфорными снарядами по Авдеевке Донецкой области.

Сначала оккупанты нанесли удар вечером 26 апреля в районе коксохимического завода. Утром 27 апреля – в центре Авдеевки.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, в результате вражеских обстрелов в городе загорелось несколько пожаров. Кроме того, вслед за вторым обстрелом россияне нанесли по Авдеевке авиаудара: попали в многоэтажку. Известно по меньшей мере об одном раненом.

Также Вооруженные силы Украины отразили попытку прорыва российских войск на этом направлении, отметил глава Донецкой ОВА.

Как сообщалось, в Донецком направлении подразделения врага ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения. Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасного, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

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