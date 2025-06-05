- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 375
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне дважды влупили по зданию Херсонской ОВА: в Сети появились кадры удара
Здание Херсонской ОВА уже давно не используется.
Армия РФ 5 июня дважды устроила по зданию Херсонской ОВА. Она почти полностью разрушена.
Кадры удара появились в Сети.
«Чистой воды терроризм! Здание уже давно не используется, неоднократно было под вражеским обстрелом. Оно не является центром принятия никаких решений — ни военных, ни гражданских. Оркам требовалась яркая картинка — и больше ничего. Тот факт, что рядом жилые многоквартирные дома, их не волнует. Сначала били». дроны», — написал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
Напомним, российские войска утром, 5 июня, ударили по Херсону по авиации, артиллерии и атаковали город дронами. Повреждены дома, школа, больница, есть пострадавшие. Враг попал и по административным зданиям — горсовету и ОВА. Ранение получил 74-летний мужчина, его госпитализировали с минно-взрывной травмой.
Позже россияне в очередной раз ударили КАБами по Херсону. В результате обстрела уничтожено здание Херсонской областной государственной администрации.