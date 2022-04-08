Россияне дважды за неделю повредили железнодорожное сообщение: Гайдай призывает не медлить с эвакуацией

Эвакуация автобусами менее действенна.

В Луганской области почти все железнодорожное сообщение разрушено: людей призывают не медлить с эвакуацией.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, железнодорожное сообщение россияне перебивали дважды за неделю.

"У нас остается возможность пускать поезд из Новозолотаровки на вокзалы Донетской области. Но и в соседней области россияне дважды за последнюю неделю целили по рельсам. К счастью, оба раза удалось быстро отремонтировать. Однако, может наступить мгновение, когда не удастся", — отметил глава области.

В то же время эвакуация автобусами не столь действенна, отметил Гайдай. Ведь много людей в течение дня этим транспортом вывезти тяжело.

"Автобусами много людей за день не вывезешь. Спасайте свои жизни – мы ежедневно вывозим людей. Лисичане, северодончане, собирайте самые необходимые вещи и эвакуируйтесь. Жизнь намного дороже телевизора или шкафа", — призвал глава Луганской ОВА.

Как сообщалось, в результате вражеского удара по путепроводу вблизи станции Барвенково в Харьковской области был поврежден путь. Его удалось восстановить. Три эвакуационных поезда с жителями Луганской и Донецкой областей, которые временно оставались на вокзале в Краматорске, около полуночи отправились на запад. Три поезда вместили почти четыре тысячи человек.

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