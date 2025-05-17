Россияне двигаются к важному городу в Донецкой области: обозреватель назвал угрозу

Торецк. / © Getty Images

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Оборона Торецкая в Донецкой области продолжается. В городе остаются позиции украинских Вооруженных сил. Впрочем, оккупанты двигаются в сторону другого важного города - Константиновки.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

По его словам, практически полностью оккупированы остатки Забалки, вся территория шахты "Торецкая" (террикон остается "серой зоной"), почти весь частный сектор вокруг шахты и на западе Торецкая.

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"Может так случиться, что в определенный момент это не будет смысла, потому что враг прямо сейчас двигается по железной дороге в сторону Констахи (Константиновки - Ред.). К сожалению, враг пробил оборону Дачного и получил эту возможность", - отмечает обозреватель.

Мирошников говорит, что ситуация возле Торецка напоминает Покровское направление, "на котором большие проблемы начались тогда, когда оккупанты захватили Очеретино и по железной дороге двинулись в Покровск".

Угроза наступления РФ

Военный аналитик Дмитрий Снегирев считает, что агрессорка Россия нацелилась на четыре города в Донецкой области. Речь идет о важных промышленных населенных пунктах – это Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

Кроме того, военный эксперт Иван Ступак сообщает о "провалах" ВСУ на фронте. В частности, в направлении Константиновки. В последнюю неделю оккупационные войска имеют значительное продвижение в Донецкой области.

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Между тем спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что армия РФ пытается прорваться на границу трех областей - Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. По его словам, сейчас напряженная ситуация в Новопавловском направлении.

Дата публикации 11:41, 15.05.25 Количество просмотров 87 Силы обороны улучшили тактическое положение на трех направлениях Донетчины