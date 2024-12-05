Россияне двигаются по всем направлениям: военное о сложной ситуации в Донецкой области

Российские военные несут большие потери.
Армия РФ двигается на всех участках на Покровском направлении. оккупанты штурмуют населенные пункты с привлечением пехоты.
Об этом сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алексом".
"Противник по всем направлениям движется. Движется по железной дороге в сторону Шевченко, двигается к югу от Шевченко, с попыткой зайти к Шевченко. ", – говорится в сообщении.
По словам военного, российская армия совершает штурмовые как в лоб так и по флангам, пытаясь обойти подразделения ВСУ.
"За вчера (5 декабря — Ред.) только на участке одной бригады замечено около 350 военнослужащих противника с нечастым применением техники как колесной автомобильной, так и бронированной", — добавил "Алекс".
Он также подчеркнул, что российские военные понесут большие потери.
Напомним, военный эксперт Денис Попович заявил, что РФ создает новую угрозу Харьковщине. В частности, оккупанты создали плацдарм возле населенного пункта Новомлынск на Купянском направлении.