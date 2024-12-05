Россияне двигаются по всем направлениям: военное о сложной ситуации в Донецкой области

Армия РФ двигается на всех участках на Покровском направлении. оккупанты штурмуют населенные пункты с привлечением пехоты.

Об этом сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алексом".

"Противник по всем направлениям движется. Движется по железной дороге в сторону Шевченко, двигается к югу от Шевченко, с попыткой зайти к Шевченко. ", – говорится в сообщении.

По словам военного, российская армия совершает штурмовые как в лоб так и по флангам, пытаясь обойти подразделения ВСУ.

"За вчера (5 декабря — Ред.) только на участке одной бригады замечено около 350 военнослужащих противника с нечастым применением техники как колесной автомобильной, так и бронированной", — добавил "Алекс".

Он также подчеркнул, что российские военные понесут большие потери.

Напомним, военный эксперт Денис Попович заявил, что РФ создает новую угрозу Харьковщине. В частности, оккупанты создали плацдарм возле населенного пункта Новомлынск на Купянском направлении.

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