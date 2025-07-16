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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россияне двигаются вперед: стало известно, где продвинулся враг

Аналитики сообщили, куда двигается враг.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

По состоянию на 16 июля 2025 г. россияне прорвались вперед вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой и Харьковской областях.

Об этом информирует аналитический канал Deep State.

В частности, враг продвинулся у Амбарного, Удачного, Толстого и Федоровки.

Напомним, по состоянию на утро 15 июля ВСУ уничтожили 1036290 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1230 военных.

Следует отметить, что по данным издания Bild, Кремль готовит новое наступление на Украину до конца лета, усиливая авиаудары для уничтожения ПВО.

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