Россияне еще не воюют на гироскутерах, но используют на фронте ослов – Forbes

Российская армия сталкивается с нехваткой транспорта и начала использовать ослов для снабжения войск. Лошади также все чаще появляются на российской стороне фронта.

Об этом сообщает Forbes.

Пока нет доказательств того, что российские войска собираются ехать в бой на гироскутерах – двухколесных детских игрушках, которые двигаются благодаря внутренним гироскопам, помогающим держать равновесие. Но это не значит, что после потери 15 500 бронемашин и другой тяжелой техники в Украине россияне не предпринимают отчаянных мер, чтобы сохранить мобильность своей армии.

Многим было легко предположить, что оккупанты планируют использовать гироскутеры в наступлении. В Сети 23 февраля появилось видео, на котором россияне грузят яркие гироскутеры в военный грузовик.

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"Когда не на чем ехать…" – смеясь, комментирует кто-то в ролике.

Однако вероятнее всего, что эти игрушки захватчики просто украли у украинских мирных жителей и везут домой в качестве трофеев. Или россияне планируют превратить гироскутеры в базу для экспериментального взрывного дрона, первые образцы которого появились в прошлом году. Отмечается, что на неровной, заснеженной местности украинского фронта гироскутер гораздо менее эффективен для пехоты, чем ходьба.

В статье также говорится, что многие российские военные действительно ходят или хромают в бой. Из-за нехватки современной техники вражеская пехота все чаще атакует пешком. Тем, кому повезло больше, удается доехать на обычных гражданских легковых автомобилях. А самые счастливые из них могут рассчитывать на бронированную технику.

В то же время российские военные логисты также сталкиваются с нехваткой транспортных средств и начали использовать ослов для снабжения войск. Лошади также все чаще появляются на российской стороне фронта.

Армия США время от времени использовала ослов во время затяжной войны в Афганистане. А американская морская пехота даже внедрила использование вьючных животных для отдельных экстремальных операций.

Но россияне используют ослов не просто для передвижения по сложной местности, где они действительно могут быть полезны. Нет, они используют их повсеместно – в качестве вынужденной реакции на массовую потерю техники.

Это же явление можно увидеть в замедлении темпов российского наступления. Дефицит транспорта во вражеской армии настолько критический, что некоторые наблюдатели, увидев россиян с гироскутерами, вполне логично заключили: они действительно собираются ехать на них в бой.

Напомним, издание CNN сообщило, что российское военное командование отправляет в бой раненых солдат на костылях, поскольку армии на фронте не хватает личного состава.