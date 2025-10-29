ТСН в социальных сетях

"Россияне есть в Мирнограде": Стерненко обвинил группировку "Восток" во лжи

Сергей Стерненко опубликовал видео с российским войсками в Мирнограде и сообщил о крайне тяжелой ситуации.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Российские войска в Мирнограде

Российские войска в Мирнограде / © Telegram / Сергей Стерненко

Дополнено новыми материалами

Украинский волонтер Сергей Стерненко заявил, что в Мирнограде Донецкой области уже есть российские войска. Он обвинил во лжи оперативно-стратегическую группировку войск «Восток», которая утверждала обратное.

Об этом Стерненко написал в своем телеграм-канале.

«Это ложь! россияне есть в Мирнограде», — говорится в заявлении волонтера, к которому он прикрепил скриншот сообщения ОСГВ «Восток».

/ © Telegram / Сергей Стерненко

© Telegram / Сергей Стерненко

Стерненко также распространил видео, на котором зафиксирована часть групп российской армии, которые сейчас присутствуют в Мирнограде с северной стороны.

«Логистики на транспорте в город нет. Ситуация крайне тяжелая. Ложь, которую распространяет ГВ Восток, ее только усугубляет. Дронщики, меняя позиции, потеряли немало имущества», — заявил волонтер.

Напомним, ранее военный блогер Богдан Мирошников заявил, что российские пехотные группы уже давно подобрались к южным окраинам Мирнограда. Обозреватель призвал избегать «зрады», подчеркнув, что удержание рубежей там достойно фильма. Мирошников также считает, что судьба Покровско-Мирноградской агломерации решится на линии Белицкое-Гришино-шахта «Покровская», а не в городских боях.

Заметим, 29 октября в ОСГВ «Восток» заявили, что российских войск в Мирнограде нет. Там заверили, что Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию как в самом городе, так и в его окрестностях.

