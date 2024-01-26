"Россияне это почувствуют": Кулеба заинтриговал заявлением о F-16

Уже в 2024 году в украинском небе появятся самолеты F-16 и российский агрессор это почувствует.

Об этом на брифинге в Николаеве сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Самолеты F-16 в этом году появятся в Украине. Главное, чтобы все понимали, что со стороны участвующих в коалиции F-16 партнеров все идет по плану. Они выполняют взятые на себя обязательства, и мы двигаемся к поставленным целям. Есть три составляющих: техническая подготовка самих самолетов, пилотов и инженеров, а также инфраструктуры”, — сказал Кулеба.

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По его словам, россияне ощутят появление в украинском небе самолетов F-16 и того оружия, которое они способны нести.

Напомним, после того, как Воздушные силы ВСУ получат западные истребители F-16, начнется вытеснение российской авиации из украинского воздушного пространства. И это будет происходить без применения воздушных боев в стиле Top Gun. Читайте подробнее здесь.

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