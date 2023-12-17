Россияне этой зимой не так активны в море: Гуменюк объяснила, почему

Несмотря на то, что ВСУ вытеснили российские суда в Новороссийск, значительная угроза от них сохраняется.

Российский флот в Черном и Азовском не так активен, как прошлой зимой. Возможно, оккупанты ждут больших морозов.

Такое мнение высказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В прошлом декабре они были несколько активнее в море. Но они могут просто накапливать этот потенциал и использовать их даже с того расстояния, на которое они сейчас оттеснены. Потому что ракеты типа "Калибр" с морского базирования могут стартовать на расстояние 2,5 тысячи километров", – сказала она.

Однако Гуменюк подчеркнула, что угроза остается, поскольку ракетоносители остаются снаряженными и полностью готовыми к применению.

"Вполне вероятно, что они ожидают усиления морозов", — предполагает спикер.

Она также добавила, что на утро 17 декабря ракетоносителей в Черном и Азовском морях нет, они уже несколько недель не выходили на боевое дежурство.

"При чем вражеские корабли достаточно существенно прижаты именно к исторической России, к тем берегам, тяготеют к Новороссийску. В зону, которую они раньше патрулировали, севернее, западнее, они не решаются выходить", — сказала Гуменюк.

Напомним, российское предприятие военно-промышленного комплекса KMZ создало ударный морской беспилотник "Одуванчик", который своей конструкцией напоминает собственную разработку СБУ — дрон "Малюк".

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