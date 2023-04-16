Россияне эвакуируют Черноморский флот в случае операции ВСУ по освобождению Крыма: подробности

Командование РФ эвакуирует Черноморский флот из временно оккупированного Крыма в случае операции ВСУ по его увольнению.

Об этом начальник кафедры ВМС Национального университета обороны Украины Степан Якимяк рассказал в комментарии "Общественному".

Важно, чтобы во время деоккупации украинской территории средства ВСУ могли достать до кораблей РФ.

"Основная задача Черноморского флота — не поддержка обороняемых сил и войск. Это будет, скорее всего, эвакуация. Всего флота, кораблей, сил, средств. И самое главное — это попытка похитить наше имущество из Крыма. Можем вспомнить Вторую мировую войну". — это так происходило", — отметил

Степан Якимяк считает, что Россия переправит Черноморский флот в Новороссийск и другие порты в Черном море, поэтому во время освобождения Крыма нужно, чтобы средства украинской армии могли достать до российских кораблей.

"К сожалению для противника, его действия стереотипны, безынициативны. Опыт поражения крейсера Москва и другие успешные операции говорят о том, что у нас сейчас стратегическая инициатива, интеллектуальная инициатива, и она никуда не делась", – добавил эксперт.

Тем временем Черноморский флот перекрыл вход в Севастопольскую бухту. Русские используют большие плавучие конструкции.

Британская разведка также объяснила, почему РФ вывела около десяти кораблей из Новороссийска.

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