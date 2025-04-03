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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
879
Время на прочтение
1 мин

Россияне фактически захватили Разлив — военный обозреватель

Следующий рубеж обороны — Алексеевка-Богатырь.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Российские военные

Российские военные

Враг фактически захватил разлив, контролируя около 90% села.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

"Нашего гарнизона там практически нет, остались те, кто еще ведет арьергардные бои. Теперь нужно не просто выходить из Константинополя, а срочно это делать, потому что будет полная беда", — пишет журналист.

Он объяснил, что в том месте с одной стороны по дороге враг, с другой река. Места для выхода очень мало.

Следующий рубеж обороны – Алексеевка-Богатырь. Села находятся по обоим берегам Волчьей, и по крайней мере в Алексеевке можно обороняться довольно долго. Далее также есть неплохие места для длительной обороны, поэтому продвижение врага не будет скорым.

"Если, конечно, они очередную дивизию туда не опрокинут, чтобы атаковать Новопавловку. Но в настоящее время это не больше, чем их влажные мечты", — резюмировал обозреватель.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что противник не оставляет попыток взять под контроль город Часов Яр.

Дата публикации
Количество просмотров
879
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