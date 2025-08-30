Россияне фантазируют об успехах на фронте: сколько территорий реально захватили войска РФ

Оккупанты / © Associated Press

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска значительно увеличили темпы наступления в Украине, однако данные международных аналитиков и Генштаба Украины это опровергают.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Заявления Белоусова

29 августа Белоусов утверждал, что в начале 2025 года российские войска захватывали от 300 до 400 квадратных километров ежемесячно, а в настоящее время якобы получают от 600 до 700 квадратных километров.

Данные ISW

По подсчетам Института изучения войны (ISW), в январе 2025 года россияне продвинулись на 426 км², в феврале — на 310 км², в марте — 193 км², в апреле — 173 км², в мае — 499 км², в июне — 455 км². По состоянию на август — около 500 км. Это значительно меньше заявленных Кремлем цифр.

ISW отмечает, что большинство этих успехов достигаются в районах без мощной обороны, а штурмы сопровождаются огромными потерями.

По данным Генштаба Украины, только в августе россияне теряют в среднем 938 военных в день. При этом Белоусов заявляет, что 97% раненых возвращаются на фронт, что подтверждает практику отправки бойцов даже после ранений.

Таким образом, заявления Кремля о «значительных успехах» преувеличены. Реальные цифры свидетельствуют: цена российского наступления — тысячи погибших и раненых ежедневно.

Напомним, на Лиманском направлении российская армия совершает активные штурмовые, чтобы истощить украинские подразделения.

По данным экспертов, в Донецкой области на Лиманском направлении россияне продвинулись вблизи Шандриголового и на расположенном рядом еще одном своем вклинении — возле Дерилового.