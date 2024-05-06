Россияне формируют войска для захвата Харькова: ISW оценил угрозу

Российские военные формируют Северную группировку войск из элементов Ленинградского военного округа для осуществления операций в Харьковском оперативном направлении.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Ведомство ссылается на информацию украинского военного обозревателя Константина Машовца.

По данным аналитика, на 3 мая российские военные перебросили в состав Северной группировки войск личный состав и технику 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й АК, ЛВО) и 128-й отдельной мотострелковой бригады.

Россияне делают вид, что разгружают на железнодорожных станциях в изолированных районах Курской области войска и технику для передислокации в Северную группировку войск, чтобы затем совершить марш к местам дислокации в Белгородской области.

Машовец отметил, что подразделения 30-го мотострелкового полка сначала были передислоцированы на железнодорожную станцию Курск, а затем — перенесены в Белгородскую область, чтобы, скорее всего, направиться к местам сосредоточения возле Харьковской области.

Кроме того, аналитик напомнил, что российские войска недавно усилили воздушные, беспилотные и ракетные удары по северо-восточным приграничным регионам Украины, таким как Черниговская, Сумская и Харьковская области.

Машовец повторил обнародованную ранее оценку ISW, что российская Северная группировка войск, скорее всего, не сможет осуществить успешную наступательную операцию по захвату Харькова, и предположил, что элементы российских 11-го АК, 44-го АК и 6-го АК (все — ЛВО) в дальнейшем могут попытаться провести ограниченные наступательные действия или провести трансграничные рейды на территорию Харьковской и Сумской областей.

"Украинские официальные лица все чаще предупреждают об угрозе возможной будущей российской наступательной операции с целью захвата Харькова. Однако российским военным не хватает необходимых для захвата города сил. В то же время российские наступательные операции на Харьков и Сумы будут отвлекать и перебрасывать Силы обороны с других важных участков фронта", — говорится в отчете ISW.

Напомним, аналитик Алексей Гетьман считает, что оккупационная армия России, несмотря на внешние признаки подготовки к наступлению на Сумскую и Харьковскую области, не имеет реальных ресурсов для реализации таких планов.

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