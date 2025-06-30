ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
657
Время на прочтение
1 мин

Россияне глушат мобильную связь вблизи аэродрома в Саках: "АТЕШ" объясняет причины

Российские военные боятся удара ВСУ по аэродрому.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Аэродром в Саках

Аэродром в Саках / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Армия РФ в Саках (Крым) глушит мобильную связь. Подавление сигнала осуществляется вблизи военного аэродрома.

Об этом сообщают агенты "АТЕШ".

Отмечается, что причина такой активности — усиленный страх перед возможными ударами со стороны Сил обороны Украины.

«Аэродром в Саках был и остается одним из ключевых объектов размещения вражеской авиации и техники на оккупированном полуострове. В последнее время туда было переброшено дополнительное оборудование, включая средства ПВО и емкости топлива», — напоминают партизаны.

Эти меры принимаются с целью предотвращения утечки информации о перемещении и дислокации техники, а также маскировки активности оккупационных войск.

"АТЕШ продолжает эффективно работать, передавая критически важную информацию Силам обороны Украины даже в условиях радиопротиводействия - для планирования точечных ударов и ликвидации военной инфраструктуры врага", - заверили в движении.

Напомним, командование 24-го мотострелкового полка российской армии заставляет своих военных самостоятельно собирать средства и покупать самокаты , которые россияне планируют использовать в штурмах. Также зафиксирована подготовка ВС РФ к проведению штурмовых действий в Херсонской области.

Отмечается, что в районе Олешек происходит замена 28-го МСП из-за больших потерь в личном составе и подготовки к штурмовым действиям.

Дата публикации
Количество просмотров
657
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie