Россияне глушат мобильную связь вблизи аэродрома в Саках: "АТЕШ" объясняет причины

Аэродром в Саках / © Telegram / Движение "АТЕШ"

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Армия РФ в Саках (Крым) глушит мобильную связь. Подавление сигнала осуществляется вблизи военного аэродрома.

Об этом сообщают агенты "АТЕШ".

Отмечается, что причина такой активности — усиленный страх перед возможными ударами со стороны Сил обороны Украины.

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«Аэродром в Саках был и остается одним из ключевых объектов размещения вражеской авиации и техники на оккупированном полуострове. В последнее время туда было переброшено дополнительное оборудование, включая средства ПВО и емкости топлива», — напоминают партизаны.

Эти меры принимаются с целью предотвращения утечки информации о перемещении и дислокации техники, а также маскировки активности оккупационных войск.

"АТЕШ продолжает эффективно работать, передавая критически важную информацию Силам обороны Украины даже в условиях радиопротиводействия - для планирования точечных ударов и ликвидации военной инфраструктуры врага", - заверили в движении.

Напомним, командование 24-го мотострелкового полка российской армии заставляет своих военных самостоятельно собирать средства и покупать самокаты , которые россияне планируют использовать в штурмах. Также зафиксирована подготовка ВС РФ к проведению штурмовых действий в Херсонской области.

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Отмечается, что в районе Олешек происходит замена 28-го МСП из-за больших потерь в личном составе и подготовки к штурмовым действиям.