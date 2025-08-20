Россияне готовили прорыв на правобережье Херсонщины — им помогал житель Херсона (фото)

Агент РФ / © СБУ

В Херсоне задержан вражеский агент, собиравший разведывательные данные для российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Об этом сообщает официальный канал Службы безопасности Украины.

У злоумышленника была задача собрать информацию о прибрежной зоне и объектах украинской обороны вблизи Днепра. Полученные данные должны использоваться для скрытого проникновения вражеских групп на подконтрольную Украине территорию.

По плану окупантов, эти передовые отряды должны были закрепиться на позициях, чтобы обеспечить подход основных сил армии РФ с временно оккупированной части Херсонщины.

В Херсоне задержан вражеский агент / © СБУ

По материалам дела, задержанным оказался 37-летний житель Херсона. Он попал в поле зрения российской разведки из-за своих антиукраинских комментариев в Telegram-каналах. Для сбора информации мужчина обходил прибрежную территорию, фиксируя расположение украинских военных, а также расспрашивал дополнительные сведения у местных жителей под видом обычных разговоров в магазинах.

Агент попал в поле зрения российской разведки из-за своих антиукраинских комментариев в Telegram-каналах / © СБУ

Сотрудники СБУ задокументировали деятельность российского агента и задержали его по месту жительства. Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на днях россияне взорвали собственных агентов в Украине. Всего с начала 2025-го в Украине было задокументировано 50 терактов.