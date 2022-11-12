Россияне готовились к бегству из Херсона несколько недель: разведка Британии сообщает о трудностях в армии РФ

Российская армия 11 ноября объявила об отводе войск из Херсона на левый берег, который якобы длился два дня. Впрочем, бегство из оккупированного областного центра они готовили за последние несколько недель. Этим процессом Россия публично признала трудности, с которыми агрессор столкнулся на западном берегу Днепра.

Об этом сообщили в разведке Минобороны Великобритании в Twitter.

"Завершение вывода произошло только через два дня после его объявления. По всей вероятности, процесс вывода уже начался еще 22 октября 2022 года, когда чиновники россиян в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные, в том числе и в гражданской одежде, покинули город вместе с заявленными 80 тысячами "эвакуированных" лиц. Специалисты предполагают, что РФ пытается эвакуировать войска из других районов области через реку Днепр в оборонительные позиции на восточном берегу.

"Вероятно, в рамках этого процесса российские войска разрушили автомобильные и железнодорожные мосты через Днепр", — говорится в отчете.

Британские разведчики подчеркивают, что бегство армии РФ из Херсона нанесет Москве репутационный ущерб. Ведь город был единственным областным центром, который россияне захватили еще в феврале.

Увольнение Херсона

Вооруженные силы Украины 11 ноября освободили Херсон, который был в оккупации с февраля. Российская армия бегство из города назвала уходом на заранее подготовленные оборонные рубежи и позиции на левом берегу Днепра.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал 11 ноября – день возвращения Херсона – историческим днем. По его словам, " Украина всегда возвращает свое ".

В Кремле в это время Херсонская область остается частью Российской Федерации. Мол, статус оккупированного региона "закреплен", а потому "нет и не может быть никаких изменений".

Все больше — заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев начал успокаивать население, мол, все захваченные территории в результате будут российскими — "вернутся домой — в РФ".

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