Россияне готовы убивать людей: Ермак призвал жителей Донеччини и Луганщины немедленно эвакуироваться

Ермак призвал жителей Донбасса спасти свою жизнь и выехать из зоны боевых действий.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал жителей Донецкой и Луганской областей немедленно эвакуироваться. Он подчеркнул, что россияне будут убивать мирных людей и прикрываться ими как "живым щитом".

Об этом Ермак написал в соцсетях.

Глава ОП отметил, что россияне на Донбассе будут бомбить жилые кварталы, как они это делали в других городах, что приведет к гибели взрослых и детей.

"Битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой и мирные люди должны уехать туда, где можно переждать обострения, уберечь детей и облегчить ВСУ работу по врагу", — пояснил Андрей Ермак.

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