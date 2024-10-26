Россияне готовы жить хуже, чтобы дать возможность Российскому государству продолжать войну – Роднянский

Россияне готовы жить хуже, чтобы дать возможность своему государству решать свои неправедные и жестокие задачи, поэтому Россия может продолжать войну против Украины десятилетиями.

Такое мнение высказал известный украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский в интервью россиянину Юрию Дудю.

«Когда я спрашиваю людей, которые считают, что нужно воевать до конца, они мне говорят, что должно наступить истощение у агрессора. То есть в какой-то момент в Российской Федерации, говорят они, должны закончиться ресурсы. Но поскольку я неплохо знаю то, что происходит в РФ – и опыт жизни, и количество знакомых, и просто чтение всего, что доступно – говорит мне о том, что огромная страна с дикими ресурсами, а главное – готовностью людей жить хуже, чтобы дать возможность государству решать свои, часто совсем неправедные задачи, не позволит (ресурсам – ред) истощиться в ближайшие годы. И война может занять тысячу лет или десяток лет», — отметил он.

Учитывая это, по его словам, большое количество людей не хотят воевать.

«И самое главное – а есть ли у них ответ на вопрос, ради чего погибать? Это же самый страшный вопрос», — добавил Роднянский.

Напомним, Роднянский впервые за долгое время поделился информацией о своем сыне Александре-младшем. По его словам, его 39-летний сын живет в Киеве, занимает несколько должностей, в том числе советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам и руководит стратегией развития украинского банка.

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