Россияне готовят диверсантов из жителей Донецкой и Луганской областей – Генштаб

Российское командование готовит диверсантов для подрывной деятельности на территории Украины из числа жителей и бывших жителей Донецкой и Луганской областей.

В настоящее время оккупанты осуществляют набор и подготовку наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующей их деятельностью на территории Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"По имеющейся информации, командование вооруженных сил российской федерации принимает меры по активизации проведения разведывательно-диверсионной и подрывной деятельности на территории Украины. С этой целью осуществляется набор и подготовка наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующей их деятельностью на территории Украины. Преимущество при осуществлении указанного отбора предоставляется жителям и бывшим жителям Донецкой и Луганской областей, которые хорошо владеют украинским языком", — сообщает Генштаб.

Напомним, на территории временно оккупированного юга Украины активизируются украинские партизаны. В частности, в телефонном разговоре, который перехватили военные разведчики, жительница захваченного Мелитополя рассказывает российскому военному о ситуации в курортной Кирилловке.

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