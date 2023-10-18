Россияне готовят Джанкой в Крыму к обороне: партизаны показали тайные фото

Украинские партизаны зафиксировали оборонительные позиции окупантов в самом Крыму.

Российские оккупанты готовятся защищать Джанкой. Там стали появляться окопы и траншеи.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

"Наш агент сообщает о подготовке рашистами окопов и траншей вблизи Джанкоя", — говорят партизаны.

По их информации, в последнее время россияне начали активнее готовить и усиливать существующие оборонные позиции по всему Крыму.

"АТЕШ" активно готовится содействовать деоккупации Крыма и ждет Силы обороны Украины! — добавили крымские партизаны.

Вблизи Джанкоя в Крыму заметили окопы россиян / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Вблизи Джанкоя в Крыму заметили окопы россиян / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Вблизи Джанкоя в Крыму заметили окопы россиян / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Напомним, ранее партизаны по движению "АТЕШ" сообщили, что в оккупированной Евпатории вдоль береговой линии российские захватчики также построили убогие фортификационные сооружения.

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