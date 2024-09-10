Россияне готовят "котел" для Угледара: военный рассказал, что там происходит

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, политолог Кирилл Сазонов поделился своим мнением по поводу ситуации вокруг боев за Угледар.

Российские войска продолжают пытаться прорвать украинскую оборону под Угледаром. Враг неоднократно штурмовал украинские укрепления в этом районе, пытаясь оцепить украинскую группировку, однако их усилия не имели успеха.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире Киев24.

По его словам, попытки захватить Угледар продолжаются уже больше года, и несколько раз российская сторона заявляла о "захвате" города. Однако каждая такая попытка оканчивалась для них большими потерями.

"Угледар поставил в свое время, мне кажется, рекорд по уничтожению вражеской техники, вражеских танков. И именно там они потеряли почти всю свою бригаду морской пехоты из Тихоокеанского флота", – рассказал военный.

Сейчас оккупанты снова пытаются штурмовать город "в лоб", что всегда приводит к большим потерям и длительным боевым действиям.

"Лобовой штурм — это всегда большие потери, большое время, поэтому, конечно, врагу интересно делать такой котел, делать оцепление для того, чтобы мы вынуждены были отходить", — сказал Кирилл Сазонов.

Напомним, аналитики DeepState ранее сообщили, что российские оккупанты снова атакуют в Волновахском районе Донецкой области с целью обхода Угледара с флангов.

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