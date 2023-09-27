"Россияне готовят массированные удары по энергосистеме Украины": эксперт указал, на что будут делать основную ставку

Враг сможет осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в количестве 30 – максимум 50 ракет. Но это количество ракет будет не рассредоточено по всей стране, а будет выбран один или два объекта и будет сопровождаться большим количеством беспилотников.

Такое предположение в эфире "1+1" в рамках телемарафона сделал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Основная ставка на беспилотники"

"Россияне говорили, что они будут совершенствовать свою тактику атак на нашу энергетическую инфраструктуру, учитывая свои ошибки, как они считают, когда им не удалось оставить нас без тепла и света", — сказал эксперт.

Это значит, что они будут использовать не только баллистические и крылатые ракеты, как они делали в прошлом году, а еще очень активно будут использовать беспилотники, Шахеды и т.д. Именно на БПЛА россияне будут делать основной акцент, потому что количество ракет, которое они могут использовать, ограничено”, — отметил Гетьман.

"Враг производит около 50 ракет в месяц"

Мы много слышали, что ракет осталось там мало, даже слышали, что на два-три выстрела. Но это были очень оптимистичные выводы. У россиян осталось ракет примерно 15% от того, что было в начале полномасштабного вторжения”, — отметил он.

"То есть, если переводить, то около сотни "Искандеров", сотня-полторы разных ракет — Х-555, Х-101, даже Х-22, которые они производят не так много. Но они могут их производить. оккупанты производят примерно до 50 различных ракет в месяц. Например, "Кинжалов" они могут выработать один-два, "Искандеров" пять-шесть", — рассказал эксперт.

"Ракетных атак будет максимум две-три в месяц"

Поэтому удары по нашим энергетическим объектам будут скорее всего не по всей Украине. Они будут выбирать одну-две цели и атаковать. Одновременно россияне будут запускать в очень большом количестве – к этому они готовятся – беспилотники”, – акцентировал он.

Ракетных атак будет максимум две-три в месяц — больше у них физически не получится. Но будет очень большое количество "Шахедов". Эти атаки будут в количестве 30 – максимум 50 ракет. На большее они не способны. Но другая тактика состоит в том, что это количество ракет будет не рассредоточено по всей стране, а будет выбран один или два объекта и сопровождаться большим количеством БПЛА”, — прокомментировал Гетьман.

“Наша ПВО тоже усовершенствовалась, у нас тоже есть опыт. Мы к этому готовимся. Я уверен, что эта зима будет легче предыдущей. Наши энергетики говорили о том, что не будет длительных отключений», – резюмировал эксперт.

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Напомним, в "Укрэнерго" назвали худший сценарий для энергетики зимой.

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