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Россияне готовят массированный обстрел железнодорожного вокзала в Херсоне: людей предупредили об опасности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2947
Время на прочтение
1 мин
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Россияне готовят массированный обстрел железнодорожного вокзала в Херсоне: людей предупредили об опасности

Железнодорожный вокзал в Херсоне. Фото: Херсонская ОВА

Людей призывают находиться в безопасных местах.

Российская террористическая армия во вторник, 11 июля, в ближайшие часы готовит массированный обстрел железнодорожного вокзала в Херсоне. Людей призывают не быть на улицах.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Власти предупреждают, что российская оккупационная армия в ближайшие часы может готовить массированный обстрел железнодорожного вокзала в Херсоне. Людей призывают находиться в безопасных местах.

"Херсон, в ближайшие часы вероятны российские обстрелы железнодорожного вокзала. Не выходите на улицу без нужды!", — написал Прокудин.

Напомним, российская террористическая армия постоянно обстреливает Херсон из артиллерии. 3 мая 2022 года оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Херсона, когда люди садились в поезд "Херсон-Львов". Пострадал проводник. Также террористы нанесли удар по единственному работавшему гипермаркету. В результате атаки врага погибли работники и посетители заведения.

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Дата публикации
Просмотры
2947
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