Россияне готовят массированный обстрел железнодорожного вокзала в Херсоне: людей предупредили об опасности

Людей призывают находиться в безопасных местах.
Российская террористическая армия во вторник, 11 июля, в ближайшие часы готовит массированный обстрел железнодорожного вокзала в Херсоне. Людей призывают не быть на улицах.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Власти предупреждают, что российская оккупационная армия в ближайшие часы может готовить массированный обстрел железнодорожного вокзала в Херсоне. Людей призывают находиться в безопасных местах.
"Херсон, в ближайшие часы вероятны российские обстрелы железнодорожного вокзала. Не выходите на улицу без нужды!", — написал Прокудин.
Напомним, российская террористическая армия постоянно обстреливает Херсон из артиллерии. 3 мая 2022 года оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Херсона, когда люди садились в поезд "Херсон-Львов". Пострадал проводник. Также террористы нанесли удар по единственному работавшему гипермаркету. В результате атаки врага погибли работники и посетители заведения.
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