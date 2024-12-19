Россияне готовят наступление на Харьковщине: в 3 ОШБр оценили угрозу

Путинская армия готовится к активизации наступательных действий в Харьковском направлении в районе Боровой.

Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов, ссылаясь на данные украинской разведки.

По его словам, противник хочет активизироваться в этом направлении для того, чтобы увеличить как темп своего продвижения, так и интенсивность своего продвижения.

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"Только за последние четыре дня количество обстрелов по линии ответственности 3 ОШБр выросло как минимум в три раза. Поэтому противник наращивает... В свою очередь, мы делаем все для того, чтобы крепко держать оборонные рубежи и ликвидировать врага на подходах", – подчеркнул. Кудряшов.

Напомним, пока армия РФ не имеет достаточного количества сил и ресурсов для того, чтобы проводить одновременные большие наступательные действия на нескольких участках фронта.

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