Россияне готовят наступление на правобережье Херсона: что известно

Российская армия продолжает обстреливать украинские территории и наносить массированные удары.

Оккупанты пытаются прорваться в город и преследуют цель каким-либо образом форсировать Днепр. Некоторые телеграмм-каналы сообщают об участии в штурмах на левобережье Херсонщины военных КНДР.

Что известно о ситуации в Херсонском направлении – читайте в материале от ТСН.ua.

Массированный обстрел Херсона

В пятницу, 20 декабря, россияне начали массированный обстрел города Херсона, впоследствии в город российские диверсионно-разведывательные группы пытались в город.

По информации главы Херсонской областной государственной администрации Александра Прокудина, оккупанты обстреливали Херсон и пригород из временно оккупированных районов области. Под российским огнем находились жилые кварталы, критическая и социальная инфраструктура.

Тогда армия РФ обстреляла 44 населенных пункта Херсонщины. Российские военные избивали по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 12 многоэтажек и семь частных домов.

Оккупанты применили комбинированный удар со ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня В течение 40 минут по Херсону упало около 1000 снарядов, в том числе на жилые дома, социальные и критические объекты. .В городе возникли многочисленные пожары, которые удалось ликвидировать

Колоссальное количество ударов по Херсону! За 40 минут – более 1000 снарядов!

В результате повреждения объектов критической инфраструктуры, без электроснабжения, остались до 60 тысяч абонентов.

Оккупанты обстреливали Херсонщину в течение трех дней

Ночью 21 декабря оккупанты нанесли удар по онкодиспансеру в Херсоне.

Разрушенный онкодиспансер в Херсоне

Разрушенный онкодиспансер в Херсоне

В воскресенье, 22 декабря, Берислав атаковал вражеский беспилотник. Согласно сообщению Херсонской областной прокуратуры, в результате атаки погиб 30-летний мужчина.

В понедельник, 23 декабря россияне атаковали с БпЛА Херсон, об этом сообщила Херсонская ОГА в телеграмме.



Впоследствии военные РФ нанесли удар по деревне Кизомис. Под обстрел попал 65-летний мужчина.

Штурм правобережья Херсона

Утром 20 декабря российская армия пыталась штурмовать правобережье Херсона.

В тот же день в районе Херсона обнаружили немало разведывательных дронов, которые также удалось ликвидировать.

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Офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий, комментируя штурм Правобережья, отметил, что ВСУ внимательно следят за событиями на этом участке фронта.

Однако сейчас правобережье Херсона и области до сих пор находится под массированными обстрелами.

Россияне планируют наступление на юг Украины

Россияне планируют наступление на южном фронте Украины. Как сообщили источники РБК-Украина, сохраняется высокая вероятность активизации боевых действий на правобережье Херсонской области.

В сообщении говорится, что в Херсонской области уже были попытки прорыва со стороны российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). В конце ноября враг был отбит неподалеку от Антоновского моста со стороны Олешек.

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Источники уверяют, что решение о наступлении на правобережье Херсонщины уже принято. Операцию возглавит командующий воздушно-десантными войсками РФ Михаил Теплинский. символизм.

В частности, вероятно привлекут таких военных:

7 десантно-штурмовую дивизию ВДВ;

61 отдельная бригада морской пехоты РФ.

Однако планы РФ могут зависеть от погодных условий. Для перехода на правый берег Херсонской области оккупантам необходимо будет пересечь Днепр, поскольку все мосты в этом регионе разрушены.

Учитывая это, враг может использовать лодки или сооружать временные переправы.

Форсирование Днепра: что говорят эксперты

Военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман считает, что действия российских военных на Херсонском направлении выглядят как отвлекающий маневр, а не реальная попытка создать плацдарм для наступления. .

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По словам Гетьмана, оккупанты имеют около 300 лодок, на которых могут переправить не более полутора батальона тактической группы. Однако даже если им удастся высадиться, это не изменит ситуацию на фронте.

Такого же мнения придерживается военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

"Относительно южного направления, там более 120 тысяч российских военнослужащих под руководством генерала Теплинского в составе группировки войск "Днепр" — немалая сила. На самом деле то, что сейчас происходит на юге Херсонщины и на юге Запорожской области, — это составляющая стратегии наступательной операции РФ на 2024 год", – сказал эксперт.

Как отметил Селезнев, враг уже провел разведку боем.

Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии, в эфире Эспрессо отметил, что враг продолжает обстреливать областной центр и пытается выйти на островную зону по Днепру, однако вероятность форсирования реки мизерная.

"Враг продолжает обстреливать областной центр и пытается выйти на островную зону по Днепру. Однако пока о форсировании Днепра со стороны россиян речь не идет, поскольку наше командование хорошо осведомлено об их планах и ресурсах. Наши действия на опережение приносят успех, в частности уничтожение огневых точек врага на левом берегу", – сообщил Братчук.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу рассказал, что российские войска на южном направлении продолжают попытки высадиться на остров Казацкий, в последнее время активизировались и на острове Большой Потемкинский. По его словам, враг постоянно ведет подготовку штурмовых групп для преодоления водных препятствий, форсирования рек и действий на островах.

Что говорят в СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны Украины прокомментировали ситуацию по Херсону. Любые планы врага известны, Силы обороны ко всему готовы.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко в телеграмме.

"По Херсону. Любые планы врага известны, Силы обороны ко всему готовы, а некоторые россияне уже удачно кормят раков в Днепре. Желание путина повысить ставки не сработает", – подчеркнул он.

Напомним, ГУР сообщило, что главную угрозу от военного сотрудничества России с Северной Кореей составляют артиллерийские установки.

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