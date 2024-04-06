Россияне готовят новое наступление: где и когда могут атаковать оккупанты

Россия готовится к большому наступлению в начале лета, а, возможно, и быстрее. Пока трудно спрогнозировать, как будут развиваться события.

Такое мнение высказал глава военной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг, цитируемый ERR.

Кивисельг констатировал, что российские оккупационные силы на протяжении всей последней недели сохраняли инициативу в Украине, но, несмотря на это, не добились значительных успехов.

По его наблюдениям, в связи с обострением ситуации на востоке Украины РФ начала использовать более крупные бронетанковые соединения, но пока без особого успеха.

"Россия начала реорганизацию сил по всему фронту, кульминацией которой может стать активизация боевых операций в ближайшие недели", – сказал глава эстонской разведки.

По его словам, Россия начала вывод с фронта частей, длительно находившихся в бою, также видна готовность к мобилизации.

"Скорее всего, новое наступление России потребует мобилизации, к которой власти РФ подготовились, но в настоящее время мы не можем подтвердить, что оно состоится в ближайшие недели", – добавил он.

Напомним:

Начало лета как предполагаемый срок нового великого наступления РФ озвучил и президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью телеканалу CBS. Зеленский обратился к этой теме, напоминая западной аудитории о критических оборонных потребностях Украины, в частности, дефиците боеприпасов, ПВО и артиллерии.

Кроме того, о риске наступательной операции России в начале лета недавно написали несколько иностранных СМИ, этот период также обсуждается в экспертных военных кругах.

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