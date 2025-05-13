Россияне готовят новое наступление: Мусиенко назвал вероятные направления удара

Россияне готовят новое наступление. / © Associated Press

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Российская армия активно готовится к новому масштабному наступлению в Донецкой области. Основными направлениями удара могут стать Покровский и Лиманский.

Об этом в эфире сообщил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Пока Путин будет говорить о переговорах, на фронте будут продолжаться активные боевые действия. Россия будет пытаться захватить всю Донецкую область", - подчеркнул эксперт.

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Он отметил, что инициатива Кремля по переговорам - это часть стратегии затягивания времени. Быстрые договоренности невыгодны российской стороне, так что диктатор Путин будет пытаться затягивать процесс, параллельно используя это как аргумент для снижения санкционного давления.

"Россияне будут манипулировать тем, что якобы готовы к миру, но именно Украина срывает договоренности", – предупредил Мусиенко.

Также, по его словам, Кремль тянет время до начала совместных учений Запад-2025 с Беларусью. Во время этих маневров Россия может показать накопившуюся технику, которую сейчас активно производит на своих заводах, и которую будет трудно поразить, например, дронами на белорусской территории.

"Путин хочет продемонстрировать Западу, что у него еще есть резервы, и таким образом спровоцировать давление на Украину с требованием идти на уступки", – пояснил эксперт.

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Кроме того, Кремль надеется на политические изменения в Европе, в частности, на победу ультраправого кандидата во втором туре президентских выборов в Румынии. Это часть большей стратегии Москвы – дестабилизации НАТО изнутри.

"Москва будет затягивать диалог, выдвигая все более абсурдные условия, которые никак не приближают к миру", - подытожил Мусиенко.