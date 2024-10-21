Россияне готовят новую массированную атаку по Украине – эксперт привел доказательства

Именно на аэродроме "Оленья", расположенном на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска, россияне держат стратегическую авиацию, которая обстреливает Украину.

Враг готов нанести массированный удар по Украине, ведь значительное количество военно-транспортных бортов Ил-76 регулярно прибывали на аэродром "Оленья".

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко рассказал "24 каналу".

По словам эксперта, россияне готовят новую массированную атаку по Украине и, вероятно, накопили достаточное количество ракет для удара.

Атака "Шахедов" по Украине скоро может смениться ракетными ударами, ведь значительное количество военно-транспортных бортов Ил-76 прибывали на аэродром "Оленья", где держат стратегическую авиацию, которая обстреливает Украину. Кроме того, по территории России передвигалась баллистика.

"Ее подтягивают в Воронеж, Курск и Брянск, что может свидетельствовать о подготовке к нанесению ударов", — сообщил Мусиенко.

Он добавил, что пока не все готово к более массированному удару, который планирует враг, или же он ждет лучшего момента.

"Какого именно – пока сказать трудно", – высказался эксперт и предположил, что россияне хотят дождаться наступления более сильных холодов и начала отопительного сезона, чтобы снова начать атаки на украинскую энергоструктуру.

Напомним, аналитики OSINT-сообщества Tracking еще в сентябре сообщали подробности о накоплении врагом ракет Х-101 и возможном массированном обстреле в ближайшем будущем.

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