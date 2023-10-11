Россияне готовят новую волну диверсий в Сумской области: что об этом известно

Спецподразделения главного управления генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, в район Красной Яруги Белгородской области прибыли группы генерального управления генштаба ВС РФ с целью дестабилизации обстановки в приграничных районах Сумской области.

Белгородское подполье фиксирует их передвижение на автомобилях Toyota Hilux группами по 10 спецназовцев. О прибытии и маршрутах передвижения подполье доложили сами российские военнослужащие, говорят в ЦНС.

Российские диверсанты / Фото: Центр национального сопротивления

Напомним, спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Северного направления Юрий Повх рассказал, что российские диверсионно-разведывательные группы чаще всего пытаются прорвать границу в Сумской и Черниговской областях. Целью таких действий является дезорганизация местного населения и вмешательство в работу ВСУ.

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