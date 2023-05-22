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Россияне готовят "живой щит" из гражданских на оккупированных территориях: Гуменюк рассказала детали

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Россияне готовят "живой щит" из гражданских на оккупированных территориях: Гуменюк рассказала детали

Оккупанты используют гражданских как "живой щит"/Фото: российская пропаганда

Враг прячется за гражданским населением, чтобы не быть пораженными из воздуха.

Российские войска используют гражданское население оккупированных территорий Украины в качестве "живого щита": враг располагается на первых этажах многоэтажек, а на верхних размещает мирных людей.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости" 22 мая.

"Осознавая, что мы работаем точечно, конкретно выбирая сугубо военные цели, даже там, где военные оккупационных войск выселяют людей и обустраивают свои гарнизоны, они сейчас взяли манеру живого многослойного щита", — рассказали представительница ОК "Юг".

Она уточнила, что захватчики заселяют первые-вторые этажи многоэтажек своими военными, а остальные – "насильственно заселяют гражданским населением, чтобы не быть пораженным с воздуха, для того, чтобы не быть обнаруженным как точка расположения войск".

Гуменюк напомнила, что так же оккупанты вели себя и на правобережной Херсонщине. По словам представительницы Сил обороны, тактика врага не меняется и он коварно скрывается за гражданским населением.

Напомним, ранее депутат литовского Сейма Лауринас Кащюнас сообщил, что российские власти приглашают в оккупированный Крым детей со всех уголков РФ и других стран, чтобы прикрыться ими как "живым щитом" в случае контрнаступления ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
1149
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