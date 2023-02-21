Россияне готовятся бросить на войну сотни военных: генерал ВСУ назвал количество солдат

Резервисты могут оказаться на поле боя уже в марте.

Россияне готовятся бросить в войну в Украине стратегический резерв, численность которого составляет 150-200 тыс. военных. Оккупанты постепенно уже вводят силы в боевые действия.

Об этом в интервью "Главреду" заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, в пределах первой волны мобилизовали около 300 тыс. человек. Большинство из них уже используются в боевых действиях по всей линии столкновения: от Купянского и до Шахтерского направлений.

"Россияне готовят дополнительно где-то 150-200 тыс. военных стратегического резерва, которые собираются обеспечить тяжелым вооружением. Их готовят к следующему наступлению. По военной логике, они используют силы этого резерва, чтобы усилиться на востоке и попытаться выполнить политическую задачу Путина по захвату Донбасса", – подчеркнул Романенко.

Бывший заместитель начальника Генштаба отметил, что резервисты окажется на поле боя уже в ближайший месяц – в марте.

"Россияне понимают, что когда ВСУ соберут и сформируют свои силы с той бронетехникой, которую нам передают, ситуация для них ухудшится. Выводы нужно будет делать исходя из того, какая из сторон сможет раньше подготовить свои силы. К тому же следует учитывать погодные условия – бронетехнику эффективнее использовать на сухой почве, учитывая ситуацию с весенним бездорожьем", — сказал генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Напомним, The New York Times со ссылкой на американскую разведку сообщает, что Владимир Путин в скором времени может объявить о многотысячной мобилизации в стране. Речь идет о сотнях новых "мобиков". Отмечается, что Кремль может мобилизовать "еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных".

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