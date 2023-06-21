Россияне готовятся к бегству с левобережной Херсонщины: эксперт назвал признаки подготовки

Россияне готовятся к бегству из левобережной Херсонщины в оккупированный Крым, где обустраивают плотные линии обороны.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, в настоящее время в Крыму находится до 20-25 БТГр российских войск, и этого недостаточно даже для того, чтобы заполнить трапецию Армянск-Медведевка-Джанкой-Красноперекопск хотя бы на 50%.

"Тот контингент российских войск, который сейчас находится в Крыму, не способен заполнить и держать оборону на этих многочисленных линиях", — заявил он.

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Между тем общее количество группировки в Херсонской, Запорожской и немного Донецкой областях — 150 тысяч.

Это функционал примерно 180 БТГр, способных держать оборону в пределах 1-2 км фронта на 1 БТГр... Это все наводит на мысль о том, что концентрация российских подразделений в параллелограмме осуществляется для дальнейшей их эвакуации на полуостров. И если представить себе увеличение контингента российских войск в Крыму пусть даже не на 180 БТГр, а на 100, то внешне, заполнение всех линий приобретает смысл", — рассказал эксперт.

Он добавил, что такие действия россиян свидетельствуют о том, что никакого оптимизма по поводу сохранения контроля над левобережной Херсонской областью и частью Запорожской они не испытывают.

Добавим, российские кафиры устроили массированную атаку по Украине в ночь на 20 июня, запустив дроны-камикадзе и ракеты. Часть враждебных целей удалось сбить, однако зафиксированы и попадания. Как прошла ночь в регионах.

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