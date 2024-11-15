Россияне готовятся к массированному удару по Украине: эксперт сообщил, что об этом свидетельствует

Армия РФ не раз осуществляла вылеты бомбардировщиков, имитировавших пусков ракет. Такими действиями россияне рассчитывают плотность украинской противовоздушной обороны. Вероятно, речь также идет о подготовке массированного удара по Украине.

Такое мнение высказал военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире "Киев24".

"Не только Х-101. Я думаю, нам следует ожидать поражения разными средствами. Это будут баллистические ракеты "Искандеры", гиперзвуковые ракеты "Кинжалы". Конечно, большое количество "Шахедов", которое будет мешать перехватывать эти цели. Это может быть Х -59, Х-69, Х-555. То есть там есть много чем стрелять", — отмечает Гетман.

Эксперт убежден, что россияне ведут подготовку к предстоящей атаке и пытаются узнать количество зенитно-ракетных комплексов. А это можно рассчитать по включенным локационным станциям, пояснил Гетьман. Ведь когда поднимаются эти борта, включаются средства противовоздушной обороны Украины. Когда включается локационная станция, можно понять, где она расположена.

"Это не значит, что потом по ней могут стрельнуть, потому что она перемещается. У нас все комплексы мобильны. Таким образом они не столько месторасположения высчитывают, сколько вычисляют плотность нашей ПВО, чтобы понять, какова вероятность потерь ракет. Они высчитывают, сколько нужно запустить, чтобы определенное количество достигло цели. Например, если мы уничтожаем восемь из десяти, то для того чтобы долетело две нужно запускать десять, а чтобы долетело четыре — нужно запускать 20", — пояснил Гетьман.

По словам специалиста, зная плотность нашей противовоздушной обороны, у врага будет возможность понять пути пролета крылатых ракет, потому что они маневрены Гетман, предполагает, что россияне не делают пусков сейчас, потому что ждут холодов.

Напомним, российская армия накопила несколько сотен ракет и готовится к массированному ракетному удару по Украине. На этой неделе враг провел масштабную тренировку стратегической авиации, а на следующий день выпустил шесть ракет по Киевщине. В последний раз РФ наносила массированный ракетный удар по Украине 26 августа.

Зачем россияне массированно имитируют пуски ракет

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