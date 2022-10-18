Россияне готовятся к мощному контрнаступлению ВСУ в Луганской области: минируют дороги к Сватовому и Кременной

Оккупанты в Луганской области боятся ВСУ, поэтому минируют мосты, дороги, здания и все пути, ведущие к Сватовому и Кременной.

Россияне готовятся к мощному контрнаступлению ВСУ на Луганщину. Оккупанты уже минируют подъездные дороги в сторону Сватового и Кременной.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гадай в эфире телемарафона.

"Россияне продолжают минировать все вдоль линии фронта: мосты, дороги, здания, в частности, имеем информацию, что уже минуют подъездные дороги в сторону Сватового и Кременной", — рассказал Гайдай.

Кроме того, чеченцы в Рубежном выселяют местных жителей из их домов, чтобы поселить там своих "офицеров".

"Наводку на "хорошие" дома дают коллаборанты. Но из-за страха кадыровцы постоянно меняют "жилье"", — говорит Гайдай.

При этом он отмечает, что Служба безопасности Украины разоблачила уже таких 30 коллаборантов, которые "сдают" дома местным россиянам. Между тем сами оккупанты крайне деморализованы из-за успехов ВСУ.

"Те километры окопов с бетонными кубами, которые сделали рашисты, не помогут им при наступлении ВСУ, для наших это не преграда… потому что мы идем за своим", — подчеркнул Гайдай.

Глава Луганской ОВА также прокомментировал решение украинской разведки щедро наградить того, кому удастся взять в плен террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

"О гиркине: п*а*д*л*о должен ответить за все, что натворил. Посмотрим, кто первый бросится его сдать, все россияне, как оказалось, хотят ладу, мы эту возможность предоставим, главное — схватить живым", — написал Гайдай в своем Телеграмме.

Контрнаступление ВСУ в Луганской области

Украинская армия уверенно продвигается по территории Луганщины после своих успехов в Харьковской и Херсонской областях. ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в Луганской области.

В частности, 5 октября Гайдай сообщил об освобождении сразу шести населенных пунктов Луганщины. Их названия пока не разглашают, чтобы ВСУ имели возможность там безопасно закрепиться. Уже 6 октября стало известно, что ВСУ освободили Грековку в Луганской области.

Военный аналитик Игаль Левин считает, что в рамках деоккупации Луганской области дальнейшее наступление на оккупантов украинские войска будут проводить в Сватово. Этот город открывает контроль над оперативными пространствами. По оценкам советника Офиса президента Алексея Арестовича, у ВСУ есть все шансы одержать победу в Сватово.

В настоящее время ВСУ находятся на подступах к Кременной в Луганской области. Населенный пункт является плацдармом для развития наступления в направлении Рубежного и Старобельска.

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