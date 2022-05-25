Россияне готовятся к наступлению на Запорожском направлении и бросают все силы на захват Донбасса – Генштаб

Россияне готовятся к наступлению на Запорожском направлении и бросают все силы на захват Донбасса – Генштаб

Оккупанты пытаются захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на поражении группировки Объединенных сил. Захватчики пытаются установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 25 мая.

Здесь враг пытается одолеть сопротивление подразделений Объединенных сил, чтобы создать благоприятные условия для наступления.

Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Также россияне пытаются развить успех на Лиманском направлении. Кроме того, оккупанты продолжают активную подготовку к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Ранее в Генштабе сообщили, что происходит на Волынском и Полесском направлениях.

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