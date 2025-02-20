Россияне готовятся к наступлению в Запорожской области: что рассказали в ОВА

По словам Федорова, россияне намерены атаковать одно из направлений в регионе.

Российские оккупационные войска могут осуществить новое наступление в Запорожской области, но украинские защитники готовы дать отпор.

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в интервью "Укринформу".

“Враг имеет замысел на одном отдаленном от Запорожья направлении сделать попытку наступления – мы об этом знаем и готовимся. У врага в очередной раз ничего не удастся”, – подчеркнул он.

Глава ОВА заверил, что непосредственной угрозы для Запорожья пока нет. Оккупационные силы не имеют достаточных ресурсов для продвижения.

"Ближайшие три месяца, полгода угрозы нет, потому что у врага нет сил — тех, которые мы не смогли преодолеть", — подчеркнул Федоров.

За последний год количество оборонных сооружений в регионе увеличилось в сотню раз.

Все оборонные сооружения построены в четкой координации с военными. Мы готовы”, – добавил глава ОВА.

Напомним, военные рассказали, как спасают раненых в Запорожье и какие травмы случаются чаще всего.

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