Россияне готовятся к обороне Попасной: из города вывезли людей и превращают его в "крепость"

оккупанты не будут восстанавливать разрушенный город.

Российские войска готовятся к обороне Попасной. Оккупанты вывезли из города гражданское население, а сам населенный пункт вообще закрыли.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала Freedom.

"Оккупанты решили не восстанавливать Попасную то, что они сами же его разбили. Из города вывезли всех людей в Первомайск — в глубь Луганщины. Из города делают "крепость": завозят блоки, укрепляющие сооружения", — подчеркнул глава области.

Гайдай говорит, что, вероятно, такая же судьба ожидает и другие оккупированные города области, в частности Северодонецк и Лисичанск.

Кроме того, руководитель ОВА отмечает, что все освобожденные от российских военных села Луганской области почти полностью разрушены.

Ситуация в Луганской области

ВСУ продолжают освобождать от оккупантов регион. В среду, 26 октября, украинские военные установили флаг в деревне Невское. Этот населенный пункт расположен на границе Луганской и Харьковской областей.

Тем временем россияне строят противотанковое укрепление в Луганской области. В частности, "вагнеровцы" возвели фортификационные сооружения в селе Горное, что вблизи оккупированных Лисичанска и Северодонецка. На спутниковых снимках CNN видно почти 2-километровое укрепление.

Кроме того, оккупанты пытаются организовать контрнаступление в направлении Лимана. В город стягивают всевозможных "чмобиков" и "вагнеровцев".

Читайте также: