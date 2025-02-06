Россияне готовятся к прямому штурму Купянска: Forbes раскрыло стратегия врага

Российская танковая армия готова наступать на Купянск, но сначала ей нужно форсировать реку Оскол.

Российская и украинская армии снова соревнуются за Купянск. Россияне хотят захватить город, поскольку стремятся ущипнуть пояс украинских городов-крепостей, простирающийся вдоль Харьковской и Донецкой областей. ВСУ полны решимости удержать город, но находятся в напряжении.

Об этом говорится в статье Forbes.

На западном берегу реки Оскол к северу от Купянска гарнизируют всего три батальона по несколько сотен солдат каждый. Значительно большие украинские силы с несколькими двухтысячными бригадами обороняют сам Купянск.

Падет ли Купянск, и когда это произойдет, будет зависеть от того, сможет ли мощная российская 1-я гвардейская танковая армия крепче закрепиться на западном берегу реки Оскол. Речь идет о трех дивизиях и пяти бригадах с десятками тысяч военных.

"Для захвата Купянска также необходимо будет форсировать реку Оскол к югу от города", – объяснили в украинском центре оборонных стратегий.

Российская армия прилагает героические усилия и достигает прогресса. Так, несколько недель назад оккупанты пересекли реку и захватили село Новомлынск, что севернее Купянска, отменив достижения ВСУ с декабря.

Автор материала указывает, что следующий шаг врага очевиден. Уже перебросив часть войск через Оскол в село Двуречная, что между Новомлынском и Купянском, российские захватчики попытаются расширить этот плацдарм, чтобы построить оборонительную переправу через Оскол вместо довоенного моста, почти наверняка разрушенного за три года боевых действий.

"Обеспечение путей поставки плацдарма имеет решающее значение для дальнейшего продвижения в направлении Купянска вдоль обоих берегов реки", – отметили аналитики Conflict Intelligence Team.

В статье отмечается, что следует ожидать ожесточенной борьбы. Поскольку российские инженеры строят понтонные мосты, украинская авиация бомбит наплавные пролеты. Усилия по наведению мостов могут превратиться в гонку: смогут ли оккупанты построить мосты быстрее, чем украинские войска могут их разрушить?

Ставки высоки.

"Учитывая значительную концентрацию сил вблизи Купянска, включая элементы 1-й танковой армии, наша команда считает, что российские войска готовятся к прямому штурму города", — считают аналитики Frontelligence Insight.

Там добавили, что масштабы этого наращивания указывают на то, что обеспечение безопасности Купянска – первоочередная задача военного командования РФ.

"В целом, наша команда обеспокоена ситуацией в Купянске и видит реальную возможность быстрого ухудшения в ближайшее время", — отметили аналитики.

Напомним, накануне военный обозреватель Константин Машовец сообщил об ухудшении ситуации к северу от Купянска. Передовые подразделения врага смогли вытеснить ВСУ из села Западное и расширить свой плацдарм на юг, вдоль реки Оскол.