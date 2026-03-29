Россияне готовятся к штурму одного из городов Украины: какая ситуация на фронте
Оккупанты готовят новое наступление под Купянском, ожидая "зеленку", и штурмуют Покровск в непогоду.
Ситуация на линии боевого соприкосновения остается динамичной. Пока на одних участках враг исчерпал ресурсы и ждет благоприятной погоды, на других — использует туман и дождь для массированных атак.
Об этом говорится в сообщении аналитиков Института изучения войны (ISW).
Купянское направление
По словам представителя Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, ресурсы врага здесь почти исчерпаны. Оккупанты прекратили попытки продвигаться с севера, а в самом городе остается не более 20 захватчиков.
Главные особенности:
Армия РФ ждет появления густой весенней растительности, чтобы активизировать наступление.
Вместо тяжелой техники враг все чаще использует мотоциклы, квадроциклы и внедорожники для быстрых атак небольшими группами.
Лиманское направление
Украинские защитники имеют успехи: несмотря на заявления Минобороны РФ о «взятии» Брусовки, ВСУ продвинулись в восточной части Лимана.
Ситуация на участке:
После неудачного механизированного штурма батальонного состава 19 марта, враг вернулся к тактике проникновения малыми группами.
Оккупанты не смогли закрепиться в городе. Аналитики предполагают, что теперь РФ сосредоточится на попытках обойти «крепостной пояс» с юга через Константиновку.
Покровское направление
В отличие от Купянска, под Покровском россияне используют плохую погоду как преимущество. Враг пытается продвигаться вблизи Гришино и Родинского.
Тактика врага:
Штурмы проводят именно в непогоду, чтобы максимально усложнить работу украинской воздушной разведки.
Оккупанты массово применяют дым для маскировки своих моторизованных и механизированных колонн.
Напомним, российская армия увеличила количество обстрелов приграничных районов Украинына Сумщине, Харьковщине и Черниговщине. При этом обстрелы сопровождаются попытками прорывов вражеских пехотных групп.