Россияне готовятся к штурму одного из городов Украины: какая ситуация на фронте

Оккупанты готовят новое наступление под Купянском, ожидая "зеленку", и штурмуют Покровск в непогоду.

Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Война в Украине / © Associated Press

Ситуация на линии боевого соприкосновения остается динамичной. Пока на одних участках враг исчерпал ресурсы и ждет благоприятной погоды, на других — использует туман и дождь для массированных атак.

Об этом говорится в сообщении аналитиков Института изучения войны (ISW).

Купянское направление

По словам представителя Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, ресурсы врага здесь почти исчерпаны. Оккупанты прекратили попытки продвигаться с севера, а в самом городе остается не более 20 захватчиков.

Главные особенности:

  • Армия РФ ждет появления густой весенней растительности, чтобы активизировать наступление.

  • Вместо тяжелой техники враг все чаще использует мотоциклы, квадроциклы и внедорожники для быстрых атак небольшими группами.

Лиманское направление

Украинские защитники имеют успехи: несмотря на заявления Минобороны РФ о «взятии» Брусовки, ВСУ продвинулись в восточной части Лимана.

Ситуация на участке:

  • После неудачного механизированного штурма батальонного состава 19 марта, враг вернулся к тактике проникновения малыми группами.

  • Оккупанты не смогли закрепиться в городе. Аналитики предполагают, что теперь РФ сосредоточится на попытках обойти «крепостной пояс» с юга через Константиновку.

Покровское направление

В отличие от Купянска, под Покровском россияне используют плохую погоду как преимущество. Враг пытается продвигаться вблизи Гришино и Родинского.

Тактика врага:

  • Штурмы проводят именно в непогоду, чтобы максимально усложнить работу украинской воздушной разведки.

  • Оккупанты массово применяют дым для маскировки своих моторизованных и механизированных колонн.

Напомним, российская армия увеличила количество обстрелов приграничных районов Украинына Сумщине, Харьковщине и Черниговщине. При этом обстрелы сопровождаются попытками прорывов вражеских пехотных групп.

